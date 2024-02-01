Происшествия 01 февраля 2024, 09:24 Бойца Fight Nights Мутаева расстреляли в Махачкале Бойца Fight Nights Мутаева расстреляли возле дома в Махачкале РИА «Новости»

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Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомедрасул Мутаев в среду, 31 января, погиб возле дома на улице Гапцахской в Махачкале. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Убийство произошло накануне вечером около 22:30. Мутаев возвращался с тренировки в школе отца Хабиба Нурмагомедова. Неизвестные подкараулили 21-летнего спортсмена возле подъезда и расстреляли.

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Пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве и незаконном обороте оружия. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования.

Ранее в Воронежской области неизвестный расстрелял автомобиль владельца крупнейшей местной птицефабрики Геннадия Ширяева на трассе Курск — Саратов. Это произошло недалеко от его дома. В результате покушения предприниматель не пострадал.