03 февраля 2024, 20:32
Подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева задержали в Дагестане
Полиция Дагестана задержала подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева
Подозреваемого в расстреле бойца MMA Мурада Мутаева задержали сотрудники полиции Дагестана в Хасавюртовском районе республики. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».
После двух дней розысков правоохранители вышли на 18-летнего уроженца Кумторкалинского района. Его заподозрили в нападении и расстреле 21-летнего мужчины на Гапцахской улице Махачкалы в ночь на 1 февраля.
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Имя погибшего в официальном сообщении пресс-служба дагестанского МВД не раскрыла.
Нападение на Мурада Мутаева произошло в ночь на 1 февраля на Гапцахской улице Махачкалы. По данным следствия, неизвестный сделал не менее семи выстрелов.
От полученных ранений пострадавший умер по пути в больницу. Криминалисты возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Сотрудники уголовного розыска начали поиски подозреваемого.
РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов сообщило, что в качестве мотива убийства правоохранители рассматривают месть молодого соседа спортсмену. Собеседник агентства пояснил, что Мутаев постоянно грубил родне парня, а однажды даже избил его. Молодой человек затаил обиду и вполне мог схватиться за оружие.
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