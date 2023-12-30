30 декабря 2023, 08:52
Подозреваемый в убийстве отца Легойды признал вину
Подозреваемый в убийстве 90-летнего отца бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды признал вину. Видео задержания и допроса опубликовала пресс-служба следственного управления СК по Московской области.
Двадцатипятилетний мужчина рассказал, что попросил Романа Легойду подвезти его до магазина.
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«Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. <…> Я сказал ему: „Давай деньги“. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все, я его убил», — сообщил подозреваемый.
По предварительным данным, он похитил у Легойды-старшего 100 тысяч рублей.
Ранее о задержании предполагаемого убийцы сообщило МВД России. Подмосковные полицейские провели эту операцию в кратчайшие сроки.
Тело Романа Легойды с колото-резаными ранами нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. Правоохранители оперативно прибыли на место. По факту убийства возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.
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