Подозреваемый в похищении и лишении свободы 23-летней девушки, заявил, что все было по обоюдному согласию. По его словам, потерпевшая добровольно пошла с ним в секс-бункер и позволила приковать себя наручниками в рамках ролевых игр.

Об этом сообщил Life со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным собеседника издания, во время предварительного допроса Сергей Свешников рассказал, что все отношения с девушкой были по обоюдному согласию. Мужчина настаивает на том, что не похищал ее: якобы они договорились о встрече и никаких противоправных действий против девушки не было, потому что все происходило с ее согласия.

Он подчеркнул, что приковал девушку наручниками в подвале в рамках ролевых игр. При этом он уточнил, что девушка провела в плену 10 дней, потому что сама не хотела оттуда уходить.

Следователи также выяснили, что супруга подозреваемого не знала о наличии подвала, хотя знала про гараж. При этом подвал был очень хорошо оборудован: в помещении были теплые полы, а также все необходимое для быта. По словам Свешникова, он построил его, чтобы можно было «пересидеть» ссору с женой или отдохнуть с друзьями.

23-летнюю девушку, которая пропала 10 дней назад, нашли в подвале гаража подозреваемого. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в интернете: он пригласил ее в ресторан, затем попытался изнасиловать и запер в подвале.