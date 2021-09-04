Житель Нижнего Новгорода Сергей Свешников, которого подозревают в похищении и изнасиловании девушки, сам пришел в полицию. С ним были два адвоката, которых наняла его супруга.

Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot. Жена Свешников заявила, что у них с мужем были хорошие отношения, ничего подозрительного она не видела.

Давать показания подозреваемый отказался, сославшись на плохое самочувствие. Суд выберет для него меру пресечения.

По версии следствия, 24 августа мужчина похитил девушку и около недели продержал ее в подвале, где насиловал и бил. Пострадавшая познакомилась с мужчиной в интернете, он пригласил ее в ресторан. В машине он стал приставать к ней, а когда та отказала, отвез в лес и попытался изнасиловать, писали СМИ.

После он отвез ее за пределы города и запер в подвале дома. С 25 по 27 августа, по словам пострадавшей, он каждый день приезжал в подвал, около 11:00. С 28 августа стал приезжать по вечерам.

При этом жена Свешникова просила помочь ей с поиском супруга. В социальных сетях он сообщила, что ее муж пропал.