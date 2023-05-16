Криминал 16 мая 2023, 17:56 Подозреваемых в убийстве начальника УМВД России по Мелитополю задержали в Запорожской области Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на убийство полицейского Мищенко

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В Запорожской области установили и задержали подозреваемых в покушении на убийство полицейского в Мелитополе. Ими оказались украинец и два россиянина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Запорожской области.

Правоохранители вместе с коллегами из областного управления ФСБ задержали украинца и двух россиян. Они по заданию украинской Службы безопасности совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД России «Мелитопольское» Александра Мищенко. От полученных травм полицейский скончался.

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По данным ведомства, подозреваемые планировали покушения на убийства и других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также работников администрации Запорожской области.

«Координировали их деятельность и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники СБУ», — отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье о совершении теракта. Специалисты проведут с ними работу и установят все детали их деятельности. Один из задержанных рассказал, что через знакомых в Киеве познакомился с человеком, который представился сотрудником СБУ. Сначала давали легкие задания. Затем ему сказали, что они знают, где находятся его родственники, поэтому мужчине якобы нельзя было не выполнить задание.

Взрыв произошел около дома Мищенко ранним утром 27 апреля. От удара он и еще один полицейский получили ранения. Их госпитализировали, но спасти Мищенко не удалось. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что погибший полицейский неоднократно получал угрозы от украинских силовиков.