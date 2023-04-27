27 апреля 2023, 10:10
Сотрудник полиции погиб при взрыве в Мелитополе
МВД: полицейский скончался в результате взрыв около жилого дома в Мелитополе
Утром в четверг около подъезда жилого многоквартирного дома в Мелитополе произошел взрыв, погиб сотрудник полиции и еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Запорожской области.
ЧП произошло в 5:15 по московскому времени, рядом с подъездом сработало неизвестное взрывное устройство.
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«Ранения получили два полицейских, их госпитализировали. В результате один из них скончался», — добавили в пресс-службе.
Глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Владимир Рогов в Telegram-канале уточнил, что погибшему правоохранителю ранее неоднократно поступали угрозы с украинской стороны.
«Но он продолжил служить своему народу и остался верен присяге. Наводил порядок на своей земле, пресекал противоправные действия и восстанавливал мирную жизнь в регионе», — написал он.
Также Рогов заявил о необходимости вернуть смертную казнь за терроризм.
МВД РФ
Запорожская область
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