Происшествия 27 апреля 2023, 10:20 Погибший при взрыве в Мелитополе полицейский получал угрозы от украинских силовиков Рогов: полицейскому, погибшему в Мелитополе, поступали угрозы от украинских силовиков РИА «Новости»

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Полицейский Александр Мищенко, погибший при взрыве в Мелитополе, неоднократно получал угрозы от украинских силовиков, заявил в Telegram член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Сотруднику правоохранительных органов было 42 года.

Мищенко возглавлял Приазовское отделение полиции. Он остался верен присяге и продолжил служить своему народу, хотя ему угрожали за то, что восстанавливал мирную жизнь в регионе, пресекал противоправные действия, подчеркнул Рогов.

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Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что злоумышленники, которые совершают террористические преступления, заслуживают высшей меры наказания.

«Нам необходима смертная казнь за терроризм!» — написал Рогов.

Взрыв у подъезда многоквартирного жилого дома в Мелитополе прогремел 27 апреля около 05:15. Там сработало неизвестное взрывное устройство. В результате ранения получили два сотрудника полиции, их доставили в больницу, но жизнь одного из них спасти не удалось. Погибшим был Александр Мищенко.