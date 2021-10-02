Подозреваемых в убийстве двух человек задержали после обнаружения мумифицированных трупов в Одинцове

Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины, мумифицированные останки которых нашли в ящиках в Одинцове, задержала полиция. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, были задержаны мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения. В ближайшее время их доставят в территориальное подразделение Следственного комитета.

Трупы были найдены 30 сентября на Садовой улице в Одинцове. Тело мужчины находилось в деревянном ящике в подъезде на 13-м этаже одного из домов. В припаркованной во дворе «газели» были обнаружены останки женщины, они также были спрятаны в деревянный ящик.

По словам соседей, владелец этой машины снимал квартиру и задолжал хозяину деньги. В день, когда хозяин приехал его выселять, он как раз перетаскивал ящик в «газель», пообещал принести деньги за аренду, но скрылся. Одна из местных жительниц отметила, что сильный запах из этой квартиры начал доноситься еще весной.

В рамках расследования дела назначена медицинская экспертиза.