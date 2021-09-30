Трупы мужчины и женщины обнаружили в деревянных ящиках в Одинцове. Один оставили в подъезде

Тела мужчины и женщины обнаружили сегодня на Садовой улице в Одинцове. У мужчины отсутствовала кисть руки, его останки были в деревянном ящике, который стоял на лестничной площадке. Труп женщины нашли в «газели», которая стояла рядом с этим домом, сообщили «360» местные жители. В МВД подтвердили факт обнаружения трупов.

Житель дома в разговоре с «360» уточнил, что на деревянный ящик, который загораживал проход на 13-м этаже, он наткнулся еще вчера вечером и от него шел невыносимый запах.

«Сегодня я обратился к консьержу, мы позвонили в полицию. В итоге приехали, начали вскрывать. Вскрыли и ящик в „газели“», —поделился жилец.

Корреспондент «360» с места происшествия подтвердил, что на месте работают сотрудники полиции. В СК РФ эту информацию пока официально не комментировали.

«Сигналы были и раньше»

По словам местной жительницы, квартиру, откуда вынесли тела, сдавали молодому человеку.

«Он прославился еще в прошлом году. Водил много всяких посторонних дамочек, цыганок. Тогда полицию вызывать приходилось. Одна из цыганок пыталась скрыться у него в квартире, чтобы не платить таксисту. Мы тогда еще пытались связаться с хозяйкой квартиры, но телефон не отвечал», — пояснила она.

В начале весны соседка, которая живет над этой квартирой, начала жаловаться на неприятный запах. Тогда, по словам женщины, они вызвали полицию.

«То есть сигналы были и раньше. Вчера сын хозяйки квартиры приехал выселять его. Арендатор вместе со своей знакомой таскали узлы из этой квартиры в „газель“, которая вроде принадлежит ему. Сам он в тот момент был нетрезв. Но он в итоге никуда не поехал просто сбежал. Мадам, которая с ним осталась, говорила, что он вот-вот придет, но никого не было», — добавила она.

Женщина уточнила, что деревянный ящик с трупом нашел сегодня на лестничной клетке сосед, а потом в «Газели» нашли тело женщины.

По словам местного жителя, человек, который снимал эту квартиру, жил за стенкой от него. Конфликтов с ним не было.

«Особо ничего такого не замечал. Ну, может быть, громкая музыка вечером. Какие-то крики небольшие. Я видел этого соседа раз в месяц, может быть, два. Производил нормальное впечатление. Живет и живет. У всех свои тараканы. Вчера я так понял со слов хозяина квартиры, что он не оплачивал аренду за несколько месяцев. Он увидел жильца на улице, когда тот грузил в „Газель“ какой-то ящик. Мужчина пообещал, что принесет хозяину деньги, а в итоге пропал», — рассказал сосед.