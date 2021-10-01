Найденные в Одинцове трупы оказались мумифицированы

Тела мужчины и женщины, которые ранее обнаружили в Одинцове, были мумифицированы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки „Газель“, припаркованного у дома по улице Садовая города Одинцово, а мумифицированное тело мужчины — в подъезде, на лестничном переходе, в деревянной коробке», — сказано в сообщении ведомства.

СК завел уголовное дело. Следователи уже осмотрели место, где были найдены трупы. Назначена медицинская экспертиза, около дома найдены предметы, важные для дальнейшего расследования.

В четверг, 30 сентября, стало известно, что трупы мужчины и женщины обнаружили на Садовой улице в Одинцове. У мужчины не было кисти руки.

Житель дома в разговоре с «360» ранее заявил, что наткнулся на деревянный ящик, от которого шел ужасный запах, еще накануне.

«Сегодня я обратился к консьержу, мы позвонили в полицию. В итоге приехали, начали вскрывать. Вскрыли и ящик в „газели“», — говорил он.

Также в этот же день появились кадры с камеры видеонаблюдения дома, на которых мужчина вез большой, предположительно, деревянный ящик.