Подозреваемую в убийстве младенца в роддоме россиянку отправили в СИЗО

Женщину, которая подозревается в том, что она выбросила чужого младенца из окна роддома в Стерлитамаке, отправили в СИЗО. Туда она отправится через семь дней.

Меру пресечения 29-летней женщине избрали на выездном заседании в психоневрологическом диспансере. Еще в течение недели она будет оставаться под присмотром врачей, сообщил РЕН ТВ.

По данным СМИ, раньше она уже проходила лечение от депрессивного расстройства и попала в роддом примерно через месяц после выписки из больницы. Перед родами у нее не выявили признаков депрессии или каких-то отклонений.

Вместе с роженицей в палате была еще одна женщина. Вечером 16 августа в палату принесли новорожденного второй пациентки. Следователи установили, что после этого подозреваемая выбросила младенца из окна третьего этажа. От своего младенца женщину изолировали.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего ребенка. Женщине может грозить пожизненный срок либо пожизненное принудительное лечение в стационаре. Расследование дела продолжается.