Пациентка роддома в Стерлитамаке, которая выкинула из окна новорожденного ребенка своей соседки по палате, лечилась от депрессивного расстройства. Из местного психдиспансера женщину выписали примерно месяц назад.

Подробности трагедии рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах. По его данным, при госпитализации роженицы в роддом у нее не было никаких признаков депрессии или каких-то отклонений, которые бы указали на то, что ее надо поместить в специализированное медучреждение.

Поэтому она оказалась в палате с другой женщиной. Им обеим сделали кесарево сечение. Спустя некоторое время после операции в палату принесли детей.

«Первым в палату принесли ребенка жительницы Стерлитамака. Когда пошли за вторым ребенком, женщина схватила чужого ребенка и выбросила его в окно», — рассказал источник.

Младенец скончался от полученных травм. От своего новорожденного подозреваемую изолировали, потому что она может представлять опасность для него и других окружающих.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего ребенка. Женщине может грозить пожизненный срок либо, если она будет признана невменяемой, — пожизненное принудительное лечение в стационаре.