Россиянка выкинула из окна роддома чужого ребенка
Недавно родившая жительница Стерлитамака выкинула из окна новорожденного ребенка своей соседки по палате. От полученных травм младенец скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Башкирии.
В ведомстве завели уголовное дело в отношении подозреваемой женщины по статье «Убийство малолетнего».
По данным ведомства, все произошло в понедельник, 16 августа, около 18:00. После родов подозреваемая, находясь на третьем этаже в общей палате родильного отделения Республиканской Клинической больницы № 1, выбросила из окна новорожденного ребенка соседки по палате.
На место происшествия выехали следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Сейчас они устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. С подозреваемой проводят следственные действия. В ближайшее время сотрудники ведомства подадут ходатайство об ее аресте.