Подозреваемую в избиении бабушки модель арестовали на два месяца

Суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал девушку, которую подозревают в избиении своей 81-летней бабушки. Об этом сообщили в объединенной пресс-служба судов города.

«Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ирине Васильевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 111 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следствие предварительно установило, что в период с 02:00 до 02:31 7 марта 2021 года Васильева «имела умысел на причинение тяжкого вреда здоровью» своей бабушке. Из-за неприязни она умышленно нанесла ей не менее одного удара ладонью по щеке с левой стороны и не менее одного удара кулаком правой руки в правый глаз. В понедельник, 8 марта, девушку задержали и в тот же день ей предъявили обвинение.

Задержанная и ее защитник возражали против ареста. Адвокат указал, что обвиняемая скрываться не намерена, вину признала, а также работает, хоть и не официально. Адвокат просил вместо ареста подписку о невыезде или домашний арест. В результате модель будет находиться под стражей до 6 мая 2021 года.

После случившегося пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. У 81-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Соседи бабушки отметили, что всегда считали семью интеллигентной. От внучки тоже никто такого поведения не ожидал.