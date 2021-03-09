Модель из Петербурга заподозрили в избиении 81-летней бабушки

Молодую девушку в Санкт-Петербурге заподозрили в избиении собственной бабушки. 25-летняя внучка сама обратилась в экстренные службы, заявив, что пожилая женщина упала и повредила себе глаз. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. У 81-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Правоохранителям по горячим следам удалось задержать подозреваемую. По предварительной версии, женщину могла избить ее внучка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и несколько раз ударила бабушку по голове.

По данным Mash, девушка работает моделью. Избитая женщина оказалась профессором пульмонологии.

Жители города Мурино в Ленинградской области ранее пожаловались на неадекватного соседа, который держит в страхе весь дом, напивается и громко слушает музыку, а в порыве гнева громит их двери, орудуя ножом и табуреткой. Жильцы навели справки и предположили, что живут по соседству с мужчиной, который переехал к ним из Сертолова, где десять лет назад расчленил труп собственной матери и хранил останки у себя дома.