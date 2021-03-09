«Бабуля все для нее делала». Соседи рассказали об отношениях модели и избитой ей пенсионерки

В Санкт-Петербурге жители дома, где внучку заподозрили в избиении 81-летней бабушки, рассказали «360», что с виду девушка была нормальной, а пенсионерка — и вовсе кандидат медицинский наук. Одна соседка заявила, что не понимает, как такое могло произойти в интеллигентной семье.

«Девочка училась. Бабушка, видимо, оборудовала ей комнату. Бабуля все для нее делает. И телевизор повесила. Она педиатр, кандидат медицинских наук. Интеллигентная семья», — рассказал сосед.

Он был приглашен в качестве понятого, после того, как на место происшествия прибыла полиция.

«Она объясняет, что 7 марта ночью пришла в нетрезвом состоянии. Бабушка, видимо, сделала ей замечание, назвала ее неудачницей. Девушка ударила ее по лицу ладошкой, потом сказала, что ударила кулаком», — вспомнил мужчина.

По его словам, девушка не отрицала, что могла ударить старушку несколько раз, когда ее спросили полицейские. Сама она не запомнила подробности. После удара бабушка якобы стукнулась об угол двери и упала, ударившись еще раз головой, но уже об кафель.

«Бабушка умница, детский врач. Не знаю, зачем девочка здесь живет. Девочка нормальная, как все современные девочки», — пояснил собеседник «360».

Другая соседка узнала о случившемся всего несколько часов назад и пока не понимает, как такое могло произойти. Ни бабушку, ни ее внучку она лично не знает, но сказать ничего плохо про них тоже не может.

«Хорошая бабушка. Внучку не знала. Бабушка приехала лет семь назад. Нормальная женщина. Девушку увидела с полицейскими уже только. Симпатичная, высокая, была спокойная. С сотрудниками внучка была абсолютно трезвой. Думаю, что все это лажа какая-то», — рассказала соседка.

Как рассказал сосед, к тому времени, когда девушку вывели сотрудники полиции, он могла уже протрезветь.

После случившегося пенсионерку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. По предварительной версии следствия, женщину могла избить ее внучка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и несколько раз ударила бабушку по голове. 25-летняя девушка сама обратился в экстренные службы, сказав, что ее родственница упала и повредила глаз. По данным СМИ, девушка работает моделью.