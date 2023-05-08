Важное 08 мая 2023, 11:07 Подозреваемому в теракте против Прилепина предъявили обвинение СК: фигуранту дела о теракте против Прилепина предъявили обвинение РИА «Новости»

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Фигуранту дела о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина Александру Пермякову предъявили обвинение. Об этом сообщили в СК России.

Пермякова обвинили по статьям о теракте и незаконном обороте оружия. Следствие ходатайствовало о его аресте.

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Покушение на Прилепина совершили 6 мая под Нижним Новгородом. Писатель получил тяжелые ранения. Ехавший с в автомобиле друг и охранник Прилепина Александр Шубин погиб.

Накануне писатель впервые с момента ЧП вышел на связь и рассказал подробности случившегося. Он уточнил, что сам был за рулем, а Шубин ехал на пассажирском сиденье.

По словам Прилепина, после взрыва он потерял сознание на три минуты. К машине бросились очевидцы и помогли ему выбраться.

«Мне сообщили, что мины было две. <…>Если б [преступник] взорвал вторую, погибли бы все», — написал Прилепин.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 29-летний Александр Пермяков. На допросе он признался, что пытался убить писателя по приказу Службы безопасности Украины.