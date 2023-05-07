Криминал 07 мая 2023, 20:38 Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения Писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале рассказал подробности покушения на него РИА «Новости»

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Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, автомобиль которого накануне взорвали под Нижним Новгородом, вышел на связь. В своем Telegram-канале он рассказал подробности произошедшего.

Первым, о ком вспомнил Прилепин, был погибший в теракте Александр Шубин, который был его другом, а также охранником и водителем.

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«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем восемь лет. Саша „Злой“ Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат», — написал Прилепин.

Писатель сказал, что в СМИ произошла путаница. Некоторые детали журналисты сообщили ошибочно. В частности, он уточнил, что сам был за рулем, а погибший Шубин ехал на пассажирском месте. Взрыв произошел именно под этим креслом. По словам Прилепина, после взрыва он потерял сознание на три минуты, после этого к нему подбежали местные жители и помогли выбраться из перевернутой машины.

«Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все», — написал Прилепин.

Публицист также выразил благодарность всем за добрые слова и за оказанную помощь.