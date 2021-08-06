Подозреваемого в убийстве семьи в Хакасии арестовали

Подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии арестовали на два месяца. Об этом сообщили в СК.

Накануне в пресс-службе СУ СК России по региону рассказали об убийстве семьи из пяти человек в хакасском селе Джирим. Преступник расправился с женщиной, ее мужем, сыном, внучкой и братом супруга. По данным местных СМИ, подозреваемого поймали трое местных жителей — они сбили его машиной и связали.

Им оказался уголовник Федор Панов, который недавно освободился из колонии, где отбывал большой срок за двойное убийство. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». На допросе 35-летний Панов дал признательные показания. Ему сразу предъявили обвинение в массовом убийстве. Мужчине назначили комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с «360» рассказал, что Панов после освобождения должен был находиться под особым контролем сотрудников ФСИН и полиции. Собеседник предположил, что нужные меры не принимали: его предоставили самому себе, и он совершил это преступление.