«Такие не исправляются»: после массового убийства в Хакасии предложили вернуть высшую меру наказания для рецидивистов

Вышедший из тюрьмы убийца, которого заподозрили в бойне в селе в Хакасии, должен был находиться под особым контролем сотрудников ФСИН и полиции. Вероятно, нужные меры не принимались, его предоставили самому себе — и он совершил это жестокое преступление, заявил «360» криминалист Михаил Игнатов.

По словам специалиста, примерно 60% осужденных за особо тяжкие преступления возвращаются обратно в тюрьму, такова статистка Федеральной службы исполнения наказаний.

«Этот гражданин должен был быть под контролем у соответствующих органов — у ФСИН, у участкового, у оперативников, которые обслуживают эту территорию. Скорее всего, ничего этого сделано не было, он был предоставлен сам себе», — предположил Игнатов.

Криминалист отметил, что в советское время преступника бы расстреляли за двойное убийство и такой бойни уже бы не произошло.

«Возможно, к таким лицам, может быть, стоит применять высшую меру наказания, чтобы защитить население. Большинство из них не исправляются», — отметил собеседник «360».

Он уточнил, что не говорит о случаях, когда человек может совершить убийство двух человек во время самообороны. Речь о тех, кто идет на такое преступление ради разбоя, грабежа или чтобы скрыть изнасилование.

«К таким людям надо применять более строгие меры наказания, чтобы обезопасить население. Они представляют опасность для общества», — заключил он.

В убийстве семьи подозревается 36-летний Федор Панов. Первый срок он получил за то, что в 2004 году убил мать с дочерью в селе Джирим. Одну он зарезал, а вторую сжег в бане.