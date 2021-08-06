Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве семьи Хнычевых из села Джирим в Хакасии Федор Панов дал признательные показания. Ему предъявили обвинение.

«Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания о совершенных убийствах членов семьи», — сообщили в Следственном комитете.

Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Обвиняемому также назначили комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

По версии следствия, утром 5 августа Федор Панов убил семью своей бывшей девушки: 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, восьмилетнею внучку и 58-летнего брата-близнеца сожителя.

Ранее обвиняемый уже сидел за подобное преступление — 18 лет назад он убил женщину и ее дочь в этом же селе. После освобождения он должен был находиться под надзором в Омске в течение трех лет, но вернулся к себе в родное село. При этом под административным надзором полиции Хакасии он не состоял.