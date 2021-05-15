Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом отправили в СИЗО

Подозреваемого в убийстве девочки под Нижним Новгородом мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Решение вынес Балахнинский городской суд.

В региональном главке СК сообщили, что ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах убийства. Согласно материалам дела, в минувший четверг, 13 мая, подозреваемый приехал из города Заволжье в поселок Большое Козино.

Когда он катался по окрестностям на велосипеде, заметил малолетнюю девочку. Мужчина напал на ребенка. Сначала он изнасиловал девочку, а потом нанес несколько смертельных ударов ножом, сообщили в СК. С места преступления подозреваемый скрылся.

Следователи установили, что ранее мужчина уже был судим за насилие над детьми. По последнему уголовному делу судимость у него не погашена.

По данным СМИ, на первое преступление злоумышленник пошел, когда ему было 15 лет. Тогда он изнасиловал двух девочек. Из-за возраста он избежал наказания. Но в 1992 году сел, когда совершил еще нападение на ребенка.

Всего на его счету два тюремных срока: 10 и 11 лет. Сокамерники прозвали его «Чикатило». В последние годы мужчина жил в Заволжье. Официально нигде не работал. В ходе допроса он рассказал, что заметил приглянувшуюся ему девочку, когда она вышла из школы.

Об исчезновении 12-летней Насти стало известно 13 мая. Около полудня девочка вышла из школы и позвонила матери, сообщив, что идет домой. После этого она исчезла, а телефон оказался выключен.

На поиски отправились сотрудники полиции и волонтеры. Труп девочки нашли в лесополосе. Вещи были раскиданы недалеко. На теле обнаружили следы сексуального насилия, а на шее три ножевые раны.