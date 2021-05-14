Судимого мужчину заподозрили в убийстве девочки из Нижегородской области. Он сидел за педофилию

Школьница из Нижегородской области ушла на занятия, но так и не вернулась домой. Ее тело со следами сексуального насилия и ранами от ножа нашли в лесополосе рабочего поселка Большое Козино. На следующий день правоохранителям удалось задержать предполагаемого убийцу. Выяснилось, что мужчина неоднократно насиловал детей и сидел в тюрьме.

Девочка не пришла домой после уроков днем 13 мая. Около полудня она вышла из школы, позвонила матери, а затем телефон оказался выключен. Через несколько часов 12-летнюю школьницу нашли мертвой в лесополосе. Вещи девочки были разбросаны недалеко от места нападения. На теле школьницы были следы сексуального насилия, а на шее виднелись три ножевых ранения.

Следователи сразу же приступили к поиску убийцы. Предполагаемый преступник попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах на велосипеде ехал мужчина в камуфляжной одежде и с маской на лице. Местные жители заверили, что раньше уже видели его в поселке.

Согласно версии следствия, утром 13 мая подозреваемый приехал в поселок на электричке из Заволжья. Когда он ехал на велосипеде, заметил незнакомую девочку, на которую напал в лесополосе, считают в СК. По предварительной версии, мужчина изнасиловал школьницу, а затем зарезал ее и скрылся с места.

«Как установили следователи СК, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Несколько судимостей

Правоохранители провели обыск у подозреваемого и отправили мужчину на допрос. Как уточнил Telegram-канал Life Shot, речь идет о 49-летнем Сергее М., которого уже судили за педофилию.

В 1986 году мужчину задержали за изнасилование двух девочек. Тогда ему было 15 лет, он жил в Татарстане, уточнил канал. Молодой человек избежал наказания, так как еще не достиг возраста уголовной ответственности. Первая судимость была в 1992 году за изнасилование несовершеннолетней. Суд отправил преступника за решетку на 10 лет. После выхода из тюрьмы мужчина переехал из Набережных Челнов в Нижегородскую область.

Осенью 2004 года педофил с ножом начал приставать в лифте к восьмилетней девочке. Ребенку удалось вырваться и убежать. Самого мужчину схватили жители дома, а во время досмотра у него нашли три ножа и веревку. Спустя 11 лет заключения он снова оказался на свободе.

Последние годы мужчина жил один в двухкомнатной квартире в Заволжье. Официально он нигде не работал, но иногда трудился на стройке. Как утверждает канал, преступник не злоупотреблял алкоголем и не имел близких друзей.

На улице мужчина всегда появлялся в камуфляжной одежке, в темных очках и гарнитурой в одном ухе. По городу он передвигался на велосипеде. Быстро опознать подозреваемого удалось благодаря запоминающемуся внешнему виду. Во время задержания мужчина заявил, что просто катался по поселку и никого не убивал.

По его словам, из поселка он отправился в Сормовский парк в Нижнем Новгороде, где ездил на картинге. После этого, заверил мужчина, он на электричке уехал домой. В ходе допроса, отметил канал, мужчина все же сознался в расправе.

По данным издания, следователям он рассказал, что заметил девочку возле школы и она ему приглянулась. Подозреваемый признался, что проследил за ребенком, совершил действия сексуального характера и убил. Также он рассказал, что в тюрьме ему дали кличку «Чикатило».