Убита и изнасилована 12-летняя девочка под Нижним Новгородом. Что уже известно

Школьницу убили в Балахнинском районе Нижегородской области. Девочка пропала накануне — после школы она не вернулась домой, — а уже вечером того же дня ее тело нашли в лесополосе. Возбуждено уголовное дело. Следователи СК работают на месте происшествия. Идет допрос свидетелей и осмотр места преступления. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь семье 12-летней девочки.

Не дошла до дома

По данным регионального управления СК, в четверг, 13 мая, в поселке Большое Козино 12-летняя девочка не вернулась домой после уроков.

Как сообщил РЕН ТВ, она вышла из школы около полудня и сообщила родственникам, что направляется домой и пропала. Мать девочки забила тревогу. Уже через несколько часов тело девочки было обнаружено в лесополосе поселка.

Источник фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Отмечается, что школьница была из благополучной семьи и хорошо училась. Никаких конфликтных ситуаций в семье не возникало.

Опытные следователи-криминалисты, следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела регионального СК и оперативные сотрудники ГУ МВД по области незамедлительно выехали на место происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия. Производится детальный и тщательный осмотр территории, назначаются необходимые экспертизы, идет допрос свидетелей. Также правоохранители пытаются установить личность преступника.

Подозрительный неизвестный

Как сообщил Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на теле убитой девочки обнаружены следы сексуального насилия, на ее шее — три ножевых ранения. Элементы одежды школьницы были найдены в 20 метрах от ее тела. По данным РЕН ТВ, девочка была задушена.

Источник фото: РИА «Новости» / Наталья Селиверстова

Следователи работают с матерью убитой, женщина с трудом говорит, отмечено в материале Life. Отец девочки срочно возвращается домой из Москвы. Мать школьницы рассказала правоохранителям, что у дочери не было никаких подозрительных друзей или новых знакомых. Под подозрением, как отметил собеседник Life, неизвестный, которого видели недалеко от места преступления.

Как уточняется, он загнал свою машину в автосервис, расположенный недалеко от того места, в период с 14:10 до 14:30. Местные жители отметили, что неизвестный вел себя странно, неадекватно. Он все еще не забрал авто, но в этом месте нет камер видеонаблюдения. Сейчас устанавливается владелец оставленной в автосервисе машины. На месте разворачивают оперштаб, прочесывается местность. Машины на этом участке останавливаются редко. Но этот автомобиль заметили в 200 метрах от места происшествия.

«Таким поступкам нет оправдания»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову оказать помощь семье погибшей девочки.

«Ужасная новость. Таким поступкам нет оправдания. Надеюсь, правоохранительные органы максимально жестко и оперативно отреагируют на ситуацию. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье, как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — приводит пресс-служба регионального правительства слова Никитина.

Поручения об оказании помощи также даны главе района Александру Галкину. Губернатор добавил, что важно освободить сейчас близких от вопросов, связанных с организацией похорон.