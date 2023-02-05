Криминал 05 февраля 2023, 14:07 Подозреваемого в стрельбе около ТЦ Ростова-на-Дону взяли под стражу МВД по Ростовской области сообщило об аресте подозреваемого в стрельбе около ТЦ РИА «Новости»

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Суд Ростова-на-Дону отправил в следственный изолятор подозреваемого в стрельбе на территории торгового центра. Об этом со ссылкой на областной главк МВД сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Сообщения о выстрелах около торгового центра «Димбо» в Ростове-на-Дону поступило в дежурную службу полиции в минувший четверг, 2 февраля. Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник уже скрылся.

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Подозреваемого задержали в гостинице только на следующий день. Им оказался 50-летний житель Азова, которого незадолго до происшествия уволили из торгового центра. У мужчины изъяли охотничье ружье и завели против него дело о хулиганстве.