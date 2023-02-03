Криминал 03 февраля 2023, 10:00 Полиция задержала устроившего стрельбу у ТЦ в Ростове-на-Дону ГУМВД Ростовской области: устроившего стрельбу у торгового центра мужчину задержали

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Полицейские схватили в гостинице мужчину, который открыл огонь из охотничьего ружья возле торгового центра в Ростове-на-Дону. В нем узнали бывшего сотрудника и завели уголовное дело за хулиганство, рассказала пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.

Предполагаемого выследили по горячим следам, которые привели в местную гостиницу. Им оказался 50-летний житель города Азова, которого уволили из торгового центра. Задержать его полицейским помогли бойцы спецподразделения «Гром». У мужчины изъяли охотничье ружье, завели уголовное дело о хулиганстве и в ближайшее время изберут меру пресечения.

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Выстрелы у торгового центра «Димбо» прозвучали днем 2 февраля. Стрелок уехал на машине, никто не пострадал. Полиция опровергла слухи из соцсетей о сообщниках — мужчина действовал один.

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Очевидец рассказал РИА «Новости», что в торговый центр ворвался бывший сотрудник. Он бросил шумовую гранату и начал стрелять холостыми патронами, охранник его спугнул. По словам сотрудника ТЦ, мужчину дважды брали на работу и увольняли — у него проявлялись проблемы с психикой.