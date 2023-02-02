Эксклюзив 02 февраля 2023, 16:18 Появились кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону Полиция прибыла к торговому центру Ростова-на-Дону после стрельбы неизвестного

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На площадку торгового центра «Димбо» в Ростове-на-Дону, где неизвестный открыл стрельбу, прибыли сотрудники полиции. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

В кадр попала одна машина правоохранителей. В пресс-службе областного главка МВД ранее сообщили, что к приезду полицейских стрелявший уже покинул место происшествия на автомобиле.

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Издание 161.ru сообщило, что в городе ввели планы «Сирена» и «Перехват». Журналисты со ссылкой на полицейскую сводку уточнили, что идет розыск 40-летнего мужчины в черной одежде, вооруженного автоматом.

Источник издания в правоохранительных органах добавил, что стрелок и два его спутника покинули место происшествия на белом Hyundai Solaris и уже потом пересели на черный внедорожник Nissan.

Видео со стрельбой в торговом центре опубликовал Telegram-канал Don Mash. Судя по опубликованным кадрам, в распоряжении стрелка, кроме автомата, оказались светошумовые гранаты.