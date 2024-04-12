Криминал 12 апреля 2024, 23:48 Подозреваемого в нападении на женщин с кислотой задержали в Подмосковье Freepik

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Сотрудники полиции задержали жителя поселка Монино, который предположительно облил едкой жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, нападения произошли 10 апреля. Сначала злоумышленник догнал на улице женщину и выплеснул ей в лицо из емкости неизвестную жидкость. Пострадавшая с ожогами глаз попала в больницу.

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В этот же день на соседней улице мужчина облил из шприца несовершеннолетнюю девочку. Ее госпитализировали с химическим ожогом ноги.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его на территории Люберецкого городского округа. В ближайшее время его доставят к следователям.

По данным СК, после нападения мужчины с химической жидкостью на женщину и несовершеннолетнюю девушку в Щелкове правоохранители завели уголовное дело.

Одна из пострадавших в комментарии «360» заявила, что у нее диагностировали химические ожоги лица, глаз и обеих рук. По словам девушки, мужчина подкрался к ней сзади и плеснул жидкость в лицо.