Криминал 12 апреля 2024, 19:36 Нападение с едкой жидкостью на жительниц Щелкова посчитали хулиганством СК завел дело против облившего едкой жидкостью жительниц Щелкова мужчины

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Уголовное дело о хулиганстве завели после нападения мужчины, облившего химической жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девушку в городском округе Щелково. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ведомстве заявили, что 10 апреля неизвестный мужчина подошел к 16-летней девушке и вылил на нее химическую жидкость. В результате пострадавшая получила ожоги ног. В этом же районе злоумышленник напал на еще одну женщину и облил ее неустановленным веществом, после чего пострадавшая попала в больницу с ожогами лица и тела.

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Поиском нападавшего занялись сотрудники полиции. Криминалисты допросят потерпевших и свидетелей в ближайшее время. Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль подмосковная прокуратура. В пресс-службе ведомства уточнили, что оба нападения произошли в вечернее время в поселке Монино.

Госпитализированная после нападения в комментарии «360» заявила, что врачи диагностировали у нее химические ожоги лица, глаз и обеих рук. По ее словам, мужчина подкрался к ней сзади и плеснул жидкость в лицо.

В распоряжении «360» оказалось видео с моментом нападения.

Мать пострадавшей девушки заявила, что дочь уберегла одежда, а также присутствие свидетелей, поэтому сильных ожогов от едкой жидкости нет. Она подчеркнула, что нападавшего узнали жители поселка и эту информацию она намерена передать в полицию.