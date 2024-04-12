Эксклюзив 12 апреля 2024, 18:09 Облившего кислотой жительниц поселка Монино мужчину опознали местные жители Неизвестный облил едкой жидкостью двух жительниц поселка Монино

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Неизвестный облил разъедающей кожу жидкостью ярко-красного цвета двух женщин в поселке Монино. Первая пострадавшая попала в больницу с химическими ожогами лица и рук, вторую от серьезных травм уберегла одежда. В распоряжении «360» оказалось видео с первого нападения.

На опубликованных кадрах мужчина в пальто проходил мимо говорившей по телефону девушки. Дождавшись, пока жертва удалится, злоумышленник развернулся, подкрался к ней со спины и плеснул в лицо своей жертве неизвестную жидкость из пузырька, который держал в руках. После этого он быстро скрылся.

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Сейчас пострадавшая находится в больнице. В комментарии «360» она заявила, что попавшая на кожу жидкость вызвала сильное жжение.

«Я закричала на всю улицу. Люди вызвали мне скорую и помогли дойти до подъезда. Сам он спокойно удалился. Его не поймали до сих пор», — рассказала пострадавшая.

Она добавила, что лицо, глаза и обе руки получили сильные повреждения. По словам врачей, это химические ожоги.

На одной женщине злоумышленник не остановился и напал на еще одну девушку в тот же вечер.

По словам мамы пострадавшей, дочь защитила одежда, а также то, что мужчину спугнула вышедшая на улицу соседка. Поэтому сильных ожогов девушка не получила.

Телеканал «360»

«Дочь шла домой и почувствовала резкую боль. Забежала в квартиру, и мы увидели, что одежда просто прожжена», — рассказала она.

Собеседница «360» подчеркнула, что сначала о нападении никто не догадывался. Дочь не видела мужчину, поэтому все списали на то, что она наступила на что-то и жидкость брызнула на руку. Но после с ней связалась первая пострадавшая.

«Там такая же жидкость ярко-красного цвета. К дочери он со спины подошел, но испугался, потому что соседка вышла, поэтому он и плеснул, куда попадет. Не было бы свидетелей, могло и в лицо прилететь», — подчеркнула мать девушки.