Криминал 18 марта 2023, 13:10 Истязавшего младенца блогера-сыроеда Лютого задержали в Сочи СК сообщил о задержании блогера-сыроеда по подозрению в истязании младенца

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Следователи Сочи задержали 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в истязании новорожденного сына. По данным ведомства, мужчина в феврале и марте забирал младенца у матери и на сутки лишал его пищи. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК.

Следователи установили, что ребенка родила 33-летняя сожительница подозреваемого 11 февраля в съемной квартире поселка Вардан Лазаревского района Сочи. К врачам пара не обращалась.

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Отец ребенка с февраля по март не менее трех раз на сутки лишал его пищи, забирая от матери. Когда состояние сына ухудшилось, родители решили обратиться в больницу. Но ребенок умер по дороге.

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В отношении отца мальчика завели уголовное дело по статье об истязании заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии или зависимости от виновного. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о помещении задержанного под стражу. Мать погибшего ребенка уже находится под домашнем арестом. Она проходит по уголовному делу причинение смерти по неосторожности.

В ведомстве не назвали имени задержанного. По данным СМИ, речь идет о блогере-сыроеде Максиме Лютом. Он известен пропагандой сыроедения, а также призывами питаться энергией солнца. Себя он позиционирует как тренера и автора методики «Очищение организма».