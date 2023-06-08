Криминал 08 июня 2023, 20:01 Подожженному сверстником подростку удалили ткани на спине и плечах РЕН ТВ: врачи удалили подожженному на детской площадке подростку нежизнеспособные ткани РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подростку, которого подожгли на детской площадке в Москве, сделали операцию. Врачи удалили у него обожженные ткани, сообщил РЕН ТВ.

В ходе операции хирурги обработали спину и плечи мальчика. Также пострадавшему провели переливание плазмы и тромбомассы. У подростка диагностировали ожог 99% тела и ожоги обоих глаз I–II степени.

Реклама

«Мальчика с ожогами 99% тела сегодня прооперировали, ему провели переливание тромбомассы и плазмы», — сказал источник издания.

ЧП произошло 5 июня на одной из детских площадок в Москве. По данным Следственного комитета, подросток облил бензином 14-летнего знакомого, после чего поджег его.

В результате школьник получил ожоги различной степени тяжести. Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. Предполагаемого поджигателя задержали.

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела. Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

Мать 14-летнего подростка, которого в Москве облил бензином и поджег сверстник, рассказала «360» о подозреваемом. Она заверила, что многие другие родители уговаривали своих детей не связываться со школьником.