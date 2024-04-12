Криминал 12 апреля 2024, 00:47 Планировавший теракт в Москве мужчина хранил бомбу под матрасом ФСБ: мужчина, планировавший теракт в Москве, хранил бомбу дома под матрасом ЦОС ФСБ

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Злоумышленник, планировавший устроить массовый теракт в московской синагоге, хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужба опубликовала видео из квартиры подозреваемого. На кадрах было видно, что убитый при задержании террорист лежал на полу, рядом с ним был нож. Взрывное устройство было спрятано на кровати — под матрасом. В окне квартиры остались отверстия от пуль.

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Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили массовый теракт в Москве. По данным спецслужбы, уроженец одной из стран Средней Азии планировать устроить взрыв в синагоге в момент массового скопления людей. Злоумышленник проводил разведку — изучал местность вокруг культового учреждения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит сотрудниками спецслужбы.