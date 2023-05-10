Важное 10 мая 2023, 09:26 Планировавшего теракты украинца задержали в Запорожской области ФСБ задержала украинца, планировавшего теракты в Запорожской области РИА «Новости»

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Сотрудники УФСБ задержали в Запорожской области гражданина Украины, который планировал совершение терактов и покушение на полицейских. Благодаря оперативной работе правоохранителей удалось предотвратить покушение на начальника отдела полиции поселка городского типа Кирилловка, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации, именно начальник отдела полиции в этом пгт должен был стать первой жертвой злоумышленника. Но преступлений могло быть больше.

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Диверсионно-террористической деятельностью задержанный занимался по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Подозреваемому 31 год. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление, но сотрудники спецназа ФСБ его быстро обезоружили.

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