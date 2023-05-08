Эксклюзив 08 мая 2023, 17:26 Буданов и другие демоны. Как нам победить терроризм Писатель Беседин: террористов вроде Буданова можно победить только полной аннигиляцией Freepik

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Чуть больше месяца прошло между убийством военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина. В прошлом году от рук киевского режима погибла Дарья Дугина, хотя целью террористов был ее отец. Писатель Платон Беседин объяснил в колонке для «360», почему на Украине так боятся российских идеологов и чем стоит ответить России.

Далее — его прямая речь.

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Между убийством Владлена Татарского и покушением на Захара Прилепина прошло 34 дня. До этого, напомню, киевский режим уничтожил Дарью Дугину, хотя целился в ее отца — Александра Дугина.

Что удивительно, для украинского терроризма, о котором я скажу чуть позже, эти фигуры — Прилепина, Татарского (Фомина), Дугина — выглядят знаковыми. Киевский режим видит в них влиятельных идеологов, а потому желает устранить их. И кого-то, к несчастью, устраняет.

Но являются ли таковыми фигуры на Родине, у нас, в России?

Каково реальное влияние Дугина, Прилепина и того же Татарского и на общественное мнение, и, главное, на идеологию, на политику страны? Не получается ли так, что основной статус данные и другие похожие персоналии обретают либо после смерти, либо после ранений?

Это первая часть моего резюме относительно произошедшего. И звучит она следующим образом: Россия, ее народ прямо сейчас остро нуждается в новых подлинных идеях и смыслах, в продолжении классической русской традиции.

А для реализации этой задачи, для достижения цели необходимо повышение статуса современных российских интеллектуалов. Нужно, чтобы они более активно участвовали в жизни страны.

РИА «Новости»

Теперь касательно тех, кто стоит за террористическими актами. И вот тут крайне любопытно интервью Кирилла Буданова, руководителя украинского ГУР. Этот человек своими методами и убеждениями восходит к главным террористам прошлого. И за основу, по всей видимости, берет «Катехизис революционера» Нечаева. Правда, при этом делает акцент на собственном возвеличивании.

Ничего общего с войной, с открытой борьбой действия Буданова и его прихвостней не имеют — это терроризм в его крайней, самой радикальной форме.

В одном из последних интервью Буданов заявил: «Мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира».

Заметьте, не идеологических врагов, не адептов Путина, а именно русских. Абсолютно нацистская идея, основанная на расовой ненависти и ложной идее своего ложного превосходства.

Буданов — это продукт новой Украины, той, над которой ставили жуткий психологический эксперимент, культивируя поистине человеконенавистнические идеи.

Почему Буданов говорит то, что говорит? Собственно, на то есть две основные причины. Первая: он чувствует себя, как и его соратники, начальники, в относительной безопасности. Вторая: киевская банда медийных сатанистов считает, что им разрешили совершать любое зло — главное, чтобы оно было направлено против русских. Это своего рода вызов демонов и дальнейшее управление ими.

Вопрос: что мы можем сделать с этим? Для начала — ужесточить наказание для террористов, сперва находя, а после наказывая их самым беспощадным образом.

Речь тут идет об исполнителях. А вот с такими, как Буданов, поступать надо еще жестче. Нигде — повторюсь, нигде — они не должны чувствовать себя в безопасности. Они поставили своей целью не просто уничтожение людей, поддерживающих СВО, — нет, они желают истребить всех русских и все русское, подобно тому, как немецкие нацисты убивали евреев и славян, а усташи — сербов. Думать, что кто-то при этом окажется в безопасности, — абсурд.

Демонов можно победить только их полной аннигиляцией и отправкой в ту преисподнюю, из которой они явились в наш мир. Этим нам в ближайшее время и предстоит заняться. Будет трудно, очень трудно, но мы обязаны справиться.