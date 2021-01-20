Пять силовиков пострадали во время ликвидации боевиков в Чечне

Силовики ликвидировали банду Аслана Бютукаева в Чечне. Во время спецоперации ранения получили пять правоохранителей. Об этом сообщил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Ранены пять сотрудников спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, ранения легкие, угрозы жизни нет», — процитировало Дудаева РИА «Новости».

Днем 20 января глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что силовики уничтожили шесть боевиков банды Аслана Бютукаева. Спецоперация проходила в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в ее подготовке Кадыров лично принимал участие. Все боевики находились в федеральном розыске из-за террористической деятельности.

По словам главы Чечни, теперь с бандподпольем в республике полностью покончено. Он отметил, что республика выполнила задачу по наведению порядка и уничтожению террористов, поставленную президентом Владимиром Путиным.

Аслан Бютукаев был лидером бандитского подполья. Он причастен к теракту в аэропорту Домодедово, произошедшему в январе 2011 года. Тогда террорист Магомед Евлоев подорвал себя в зале международных прилетов. Жертвами теракта стали 37 человек.