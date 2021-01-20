Пять силовиков пострадали во время ликвидации боевиков в Чечне
«Ранены пять сотрудников спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, ранения легкие, угрозы жизни нет», — процитировало Дудаева РИА «Новости».
Днем 20 января глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что силовики уничтожили шесть боевиков банды Аслана Бютукаева. Спецоперация проходила в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в ее подготовке Кадыров лично принимал участие. Все боевики находились в федеральном розыске из-за террористической деятельности.
По словам главы Чечни, теперь с бандподпольем в республике полностью покончено. Он отметил, что республика выполнила задачу по наведению порядка и уничтожению террористов, поставленную президентом Владимиром Путиным.
Аслан Бютукаев был лидером бандитского подполья. Он причастен к теракту в аэропорту Домодедово, произошедшему в январе 2011 года. Тогда террорист Магомед Евлоев подорвал себя в зале международных прилетов. Жертвами теракта стали 37 человек.