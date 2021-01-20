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    20 января 2021, 13:14

    Шестерых боевиков убили в Чечне. Кадыров объявил о победе над бандподпольем в республике

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне уничтожены шесть боевиков и «с бандподпольем в республике полностью покончено». Пост он опубликовал в своем Telegrаm-канале.
    Шестерых боевиков убили в Чечне. Кадыров объявил о победе над бандподпольем в республике

    «Бойцы полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, которые находились в федеральном розыске», — заявил Кадыров.

    По его словам, спецоперацию спланировали давно. Глава Чечни лично принимал участие в ее разработке. Операцией на месте руководил командир полка Замид Чалаев.

    Бандгруппа дважды уходила от преследования и боестолкновения. В третий раз скрыться не удалось.

    «Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти», — отметил Кадыров.

    Личности четверых уже установлены: это Бютукаев, Базаркаев, Саралиев, Доршаев.

    Таким образом, Чечня выполнила задачу по наведению порядка и уничтожению террористов, которую поставил Владимир Путин.

    «Все находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Бютукаевым уничтожены», — резюмировал Кадыров.

    Российский лидер поздравил главу республики с ликвидацией бандформирования.