Шестерых боевиков убили в Чечне. Кадыров объявил о победе над бандподпольем в республике
«Бойцы полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, которые находились в федеральном розыске», — заявил Кадыров.
По его словам, спецоперацию спланировали давно. Глава Чечни лично принимал участие в ее разработке. Операцией на месте руководил командир полка Замид Чалаев.
Бандгруппа дважды уходила от преследования и боестолкновения. В третий раз скрыться не удалось.
«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти», — отметил Кадыров.
Личности четверых уже установлены: это Бютукаев, Базаркаев, Саралиев, Доршаев.
Таким образом, Чечня выполнила задачу по наведению порядка и уничтожению террористов, которую поставил Владимир Путин.
«Все находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Бютукаевым уничтожены», — резюмировал Кадыров.
Российский лидер поздравил главу республики с ликвидацией бандформирования.