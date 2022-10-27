Эксклюзив 27 октября 2022, 16:36 Певцу Витасу грозит до двух лет тюрьмы — адвокат Адвокат Жорин сообщил, что певцу Витасу грозит до двух лет тюрьмы за конфликт в караоке РИА "Новости"

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Музыкальному исполнителю Виталию Грачеву, известному под псевдонимом Витас, грозит до двух лет тюремного заключения за конфликт в московском караоке-клубе. Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат певца Сергей Жорин.

По его словам, Витасу вменяют вину по второй части статьи УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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«Согласно статье, максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы», — заявил адвокат.

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Жорин отметил, что причиной конфликта стало желание певца заступиться за жену.

«Пострадавшей стороной оказался чиновник, предавший огласке только финальную часть конфликта. Вряд ли на репутации государственного служащего позитивно скажется эта ситуация, когда обстоятельства откроются. Он не показал, из-за чего все началось», — добавил он, указав на достойное поведение певца.

Адвокат пояснил «360», что в интересах следствия пока не может сообщить более подробных деталей произошедшего.

Ранее стало известно, что в отношении Витаса завели уголовное дело о причинении вреда здоровью.

Несколько дней назад в одном из караоке-клубов столицы певец распылил газовый баллончик в сторону другого мужчины, сообщил телеканал «Царьград». Пострадавший обратился в больницу с повреждениями глаз.