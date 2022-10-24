СМИ: Витас использовал газовый баллончик против чиновника из Минтруда | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 23:38 СМИ: Витас использовал газовый баллончик против чиновника из Минтруда «112»: певец Витас распылил газ в лицо чиновнику Минтруда при конфликте в караоке-баре РИА "Новости"

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Караоке-бар в центре Москвы стал площадкой выяснения отношений певца Витаса и сотрудника Министерства труда и социальной защиты России. Как сообщил Telegram-канал «112» в ходе конфликта артист брызнул в лицо чиновнику из газового баллончика. Авторы опубликовали видео с места происшествия.

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На кадрах видно, что двое мужчин в окружении девушек выясняют отношения. В какой-то момент один из участников достает баллончик и начинает распылять в лицо своему сопернику.

Прибывшие на место медики заявили, что пострадавший получил химический ожог первой степени. Чиновник обратился в полицию и написал заявление на агрессивного исполнителя. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что конфликт между посетителями одного из развлекательных заведений в Пресненском районе Москвы произошел в ночь на минувшую субботу, 22 октября.