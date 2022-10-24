СМИ: Витас использовал газовый баллончик против чиновника из Минтруда | 360°

24 октября 2022, 23:38
СМИ: Витас использовал газовый баллончик против чиновника из Минтруда
«112»: певец Витас распылил газ в лицо чиновнику Минтруда при конфликте в караоке-баре
Караоке-бар в центре Москвы стал площадкой выяснения отношений певца Витаса и сотрудника Министерства труда и социальной защиты России. Как сообщил Telegram-канал «112» в ходе конфликта артист брызнул в лицо чиновнику из газового баллончика. Авторы опубликовали видео с места происшествия.
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На кадрах видно, что двое мужчин в окружении девушек выясняют отношения. В какой-то момент один из участников достает баллончик и начинает распылять в лицо своему сопернику.
Прибывшие на место медики заявили, что пострадавший получил химический ожог первой степени. Чиновник обратился в полицию и написал заявление на агрессивного исполнителя. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что конфликт между посетителями одного из развлекательных заведений в Пресненском районе Москвы произошел в ночь на минувшую субботу, 22 октября.В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в заведении на Садово-Кудринской улице один из посетителей распылил ему в лицо раздражающее вещество. По заявлению правоохранители начали проверку. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.
МВД РФ
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