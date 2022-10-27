Певец Витас стал фигурантом уголовного дела | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 13:08 Певец Витас стал фигурантом уголовного дела ТАСС: на певца Витаса завели уголовное дело из-за конфликта в караоке РИА "Новости"

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Следственные органы завели уголовное дело на исполнителя Виталия Грачева, известного под сценическим псевдонимом Витас. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных структурах.

Певцу вменили статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровья». По предварительной информации, в ходе возникшего конфликта в караоке-баре на Садово-Кудринской улице он распылил перцовый баллон в лицо другому посетителю заведения.

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В настоящее время Витаса отпустили под подписку о невыезде.

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О происшествии стало известно 22 октября. Заявление в полицию подал мужчина, сообщивший, что певец в ходе конфликта распылили в его сторону газовый баллончик.

Пострадавший обратился за помощью в больницу. По данным «Царьграда», у мужчины зафиксировали ожоги и конъюнктивит обоих глаз первой степени.

Витас завоевал популярность слушателей благодаря необычной тональности голоса. Большинство своих песен он поет фальцетом. Одними из самых популярных треков стали «Седьмой элемент» и «Опера № 2».