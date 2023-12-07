Важное 07 декабря 2023, 13:45 «Встретиться с другом». Записку стрелявшей нашли в брянской гимназии Депутат Хинштейн сообщил об обнаруженной записке стрелявшей школьницы в Брянске РИА «Новости»

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В брянской гимназии обнаружили записку стрелявшей школьницы, в которой она упомянула о планах «встречи с другом». Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий привел фотографию тетради школьницы, в которой она дважды написала, что ей «обязательно нужно встретиться с другом».

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Хинштейн отметил, что также на месте стрельбы обнаружили и другие вещи школьницы — коробку оружейных патронов и рюкзак.

Стрельба в гимназии № 5 в Брянске произошла утром в четверг. Согласно последней информации, девочка взяла из дома отцовское ружье, пронесла его в учебное заведение и открыла огонь. Жертвой стал один человек, еще пятеро пострадали. Сама стрелявшая покончила с собой, писал RT.

Ранее появились сведения, что директора школы задержали и доставили в местный отдел Следкома, правоохранителей заинтересовала организация пропускного режима и охраны учебного заведения.