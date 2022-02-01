Переодевавшегося в женщину вора задержали в Хабаровске

Полицейские в Хабаровске раскрыли серию краж в жилых квартирах. Оказалось, что вор маскировался под женщину. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю.

Правоохранители установили, что злоумышленник в декабре 2021 года арендовал квартиры в разных частях Индустриального района. После съезда он возвращался в жилье и обворовывал его, в квартиры он проникал путем подбора ключей.

В одном из эпизодов вор прибегнул к оригинальной маскировке: использовал женскую одежду и парик.

Всего правоохранители подозревают задержанного в причастности к трем эпизодам с общим ущербом в 100 тысяч рублей. Все похищенные вещи вернули их владельцам.

Следователи возбудили уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что кассир одного из нижегородских банков в течение года обкрадывал кассу и вынес в общей сложности 26 миллионов рублей. Сотрудник планировал покинуть страну, но его задержала полиция.

Также полиция задержала сотрудника одной из кредитных организаций за кражу денежных средств у румынского футболиста Георге Флореску.