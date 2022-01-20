Сотрудника банка арестовали за кражу 4 млн рублей у футболиста Флореску

Сотрудник одной из кредитных организаций украл более четырех миллионов рублей у румынского футболиста Георге Флореску. Прокуратура Подмосковья уже заключила злоумышленника под стражу.

«Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи крупной суммы денежных средств с банковского счета в Химках», — сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства в своем Telegram-канале.

Как выяснили следователи, работник одной из кредитных организаций воспользовался своим служебным положением, чтобы получить доступ к банковскому счету спортсмена. В итоге потерпевший остался без четырех миллионов рублей.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 29-летнего обвиняемого в краже крупной суммы денежных средств <…> меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в прокуратуре.

Мужчину арестовали до 17 марта 2022 года. Согласно информации журналистов, деньги украли у футболиста Георге Флореску. Раньше спортсмен выступал в московском «Динамо». Тогда команда проводила домашние матчи в Химках.