Кассирша больше года обкрадывала банк. Ее будут судить за каждый раз

Кассирша из Нижнего Новгорода больше года выносила из банка деньги, но попалась правоохранительным органам, когда не пришла на работу. Часть денег она уже потратила, на оставшуюся хотела сбежать из страны. Специалисты не исключили, что тут могло не обойтись без посторонней помощи.

По версии следователей, 23-летняя сотрудница Сбербанка из Нижнего Новгорода украла из кассы 26 миллионов рублей. Жительница города больше года забирала с работы разные суммы, а 24 января не явилась на работу, написал сайт kp.ru.

Злоумышленницу задержали и открыли против нее уголовное дело по статье «Присвоение и растрата в особо крупном размере». Подозреваемая во всем призналась и рассказала, что потратила деньги на ставки, пластику груди и новый смартфон. На остаток банковская сотрудница собиралась бежать из страны, но ее задержали, написали «Известия».

Выяснилось, что супруг нижегородки был падок на легкие деньги — он размещал объявление о наборе в его бизнес, ставил на спорт, но не смог на этом разбогатеть. Девушка оказалась в базе должников ФССП.

В Сбербанке «360» рассказали, что кассиршу привлекли к уголовной ответственности по их инициативе. От дальнейших комментариев во время следствия банк отказался.

Наказание для кассира

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил «360», что суд будет рассматривать каждый эпизод хищения денег подозреваемой. Если в один день украденная сумма была больше миллиона, то наказание будет соответствовать статье о хищении в особо крупном размере. Если же в другой день женщина украла меньше миллиона, то наказание будет в соответствии с другой частью статьи.

«Речь будет идти о количестве эпизодов кражи. Если их было несколько, то это будет обстоятельством, которое отяготит наказание. Наказание по совокупности для женщины назначат после сложения наказаний за все эпизоды», — рассказал Калинов.

Защита нижегородки не согласна с предъявленной суммой кражи. Адвокат девушки Алексей Скворцов рассказал «360», что говорить о доказательствах вины подозреваемой пока рано: подтвердить или опровергнуть вину может финансово-экономическая экспертиза. Юрист напомнил, что дело против нижегородки возбудили в понедельник и следствие вряд ли за такой короткий промежуток времени смогло провести экспертный анализ.

«Наша общая позиция, основанная на действительности: мы не согласны с объемом предъявляемого хищения. Не исключаем, что какие-то действия с ее стороны имели место, но явно не те, которые изложены в постановлении. <…> 26 миллионов не соответствуют действительности, это какая-то космическая сумма», — отметил Скворцов.

Соседи по дому, где раньше с родителями жила нижегородка, тоже не верят в ее виновность.

«Это ребенок, которого мы знаем с детства. Она никогда не могла пойти на это. Я думаю, что ее подставили. Я не знаю, кто это и кому это нужно было. Я не могу сказать, что она тот ребенок, который пойдет на противоправные действия. Она росла на наших глазах. Зная ее характер и доброту, я никогда не поверю», — рассказала соседка кассирши.

Незаметная кража

В деле нижегородки есть одна интересная деталь: она якобы в течение года незаметно выносила деньги из банка и тратила их, но кража обнаружилась только в день ее исчезновения. Максим Калинов не исключил, что девушке мог помогать кто-то из коллег. По его словам, банки делают так, чтобы сотрудники не могли пользоваться физическими средствами, — в организации есть система видеонаблюдения и датчики, которые реагируют не прикосновение, поэтому незаметно украсть деньги непросто.

Девушка могла и не прибегать к чужой помощи. Начальник сектора платежных систем департамента защиты информации Газпромбанка Николай Пятиизбянцев объяснил «360», что наличные деньги в банке должны периодически инвентаризироваться, но если подозреваемая выносила небольшие суммы, то, возможно, деньги не проверяли.

Специалист напомнил, что в банках деньги из банкоматов и средства по кассе учитываются отдельно. Поэтому не исключено, что подозреваемая могла брать деньги из одного хранилища и перекладывать их в другое.

«Инвентаризация по одной системе проходила нормально, когда в нее перекладывали деньги. А потом она проделывала те же действия, но наоборот», — рассказал Пятиизбянцев.

При этом камеры видеонаблюдения могли фиксировать ее действия, но их, вероятно, не проверяли до обнаружения кражи.