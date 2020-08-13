Пенсионера, пытавшегося убить лифтера топором в Домодедове, арестовали

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео нападения пенсионера на лифтера. Мужчина набросился на механика с топором. В четверг его заключили под стражу и предъявили обвинение в покушении на убийство.

По данным следствия, оба мужчины проживают в одном подъезде. На допросе обвиняемый признал свою вину, сообщает пресс-служба СК по по Московской области.

Нападение произошло в подмосковном Домодедове 9 августа. Пенсионер ударил топором 55-летнего аварийного механика, он нанес по голове несколько ударов. Пострадавший выжил, его госпитализировали.

По данным пресс-службы, мужчина пошел на преступление, потому что механик мешал ему спать. Пенсионера вывел из себя шум, издаваемый механиком во время ремонтных работ в подъезде, а также громкая музыка, звучащая из каморки лифтера, где он жил. Перед преступлением, обвиняемый вызвал сотрудников полиции с жалобой на шум. Но сотрудники уехали, так как ничего подозрительного не обнаружили.

Ранее жильцы дома рассказали «360», что обвиняемый был всегда дружелюбным и отзывчивым человеком. Также выяснилось, что у пенсионера есть семья и взрослая дочь, проживающие на Урале.