«Отзывчивый, добрый, хороший человек». Сосед о пенсионере, зарубившем приезжего в Домодедове

Житель подмосковного Домодедова, тяжело ранивший топором механика по ремонту лифтов, вел себя дружелюбно с соседями. Об этом «360» сообщил один из жильцов.

С данным жильцом знаком. Он отзывчивый, добрый, хороший человек. сосед подозреваемого пенсионера

Сосед подозреваемого добавил, что у него есть семья и взрослая дочь.

Подозреваемого зовут Александр, ему 64 года. Накануне мужчина напал с топором на 55-летнего аварийного механика Науриса. По словам пенсионера, рабочий постоянно включал громкую музыку, мешая ему спать. Механики жили в служебной квартире на первом этаже, пенсионер занимал однушку на втором. У журналистов «МК» «сложилось впечатление», что подозреваемый «не совсем психически здоров».

В ночь перед нападением Александр вызывал полицию, жалуясь на шум. Полицейские источника шума не нашли и уехали. Утром пенсионер подкараулил одного из механиков, когда тот направлялся на вызов, и ударил его топором по голове. Пострадавший находится в коме. На Урале у него остались жена и дети.