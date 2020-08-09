Мужчина с топором напал на велосипедиста возле подъезда в Домодедове. Видео

В соцсетях появилось видео нападения мужчины с топором на велосипедиста возле подъезда одного из домов по улице Лунной в подмосковном Домодедове. В подмосковном управлении МВД «360» подтвердили информацию о происшествии. Пострадавший жив.

«В подъезде между мужчинами произошел конфликт. В результате один из них получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован. Проводим проверку», — рассказали в полиции. По словам собеседника, инцидент произошел 9 августа, в 7:30.

В соцсетях пишут, что пострадавший — это лифтер, а нападавшего уже задержали. На кадрах видно, как один мужчина, закурив сигарету, спокойно дожидается другого и бьет его топором. Орудие нападения он предварительно завернул в пакет.

Более подробной информации о ЧП пока нет.