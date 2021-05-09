Пассажира с муляжом бомбы задержали в петербургском метро

Полицейские задержали пассажира на станции метро «Девяткино». У него в руках был муляж бомбы. Правоохранителям он объяснил, что работает аниматором, а предмет — просто реквизит.

Тем не менее на время пришлось закрыть вестибюль метро, сообщил РЕН ТВ. На место происшествия выехала группа разминирования с собакой. Выяснение обстоятельств случившегося продолжается.

Несколько дней назад в московском метро пьяный мужчина выстрелил из пневматического пистолета в лицо другому пассажиру. Его задержала полиция. Сотрудники также нашли у него два перцовых баллончика и муляж гранаты. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

Месяц назад на станции столичного метро «Сокольники» мужчина избил пассажира и столкнул его на рельсы. Полицейские спасли жизнь пострадавшего и задержали злоумышленника. По предварительным данным, злоумышленник спровоцировал конфликт, нанес пострадавшему удары и скинул с платформы. Подозреваемый даже пытался скрыться. В результате в отношении него возбудили уголовное дело.