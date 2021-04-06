Пассажира избили и сбросили на рельсы в метро «Сокольники». Видео

На станции столичного метро «Сокольники» мужчина избил пассажира и столкнул его на рельсы. Полицейские спасли жизнь пострадавшего и задержали злоумышленника. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На станции „Сокольники“ полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством в отношении другого пассажира», — заявила Волк.

Она уточнила, что по предварительным данным, злоумышленник спровоцировал конфликт, нанес пострадавшему удары и скинул с платформы. Полицейские быстро среагировали на ситуацию и успели вытащить мужчину до приезда поезда. Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали. В результате возбуждено уголовное дело.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что нападавший начал вести себя агрессивно после того, как отъехал поезд. Причина конфликта пока не сообщается. Также неизвестно, были ли мужчины ранее друг с другом знакомы.

В конце марта пассажир упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. В пресс-службе Департамента транспорта столицы не сообщили, остался ли человек жив.